Sattelzug mit Sand bei Geroldsgrün umgekippt – hoher Sachschaden

Ein umgekippter Sattelzug, Sachschaden in Höhe von insgesamt 60.000 Euro und ein unverletzter Lkw-Fahrer: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen bei Geroldsgrün im Landkreis Hof. Der mit Sand vollbeladene Sattelzug war von der Straße abgekommen und in die Böschung gekippt.

Fahrer des umgekippten Sattelzugs blieb unverletzt

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 50 Jahre alte Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und mehrere Straßenschilder umgefahren. Anschließend landete der Sattelzug im Straßenbankett. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sand musste in ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Zur Bergung des Sattelzugs kam ein Kran zum Einsatz.