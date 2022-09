Sattelzug mit Paketen eines Online-Händlers komplett ausgebrannt

Ein mit Paketen eines Online-Versandhändlers beladener Sattelzug ist am Ortseingang von Altendorf im Landkreis Bamberg am Freitagnachmittag in Flammen aufgegangen. Er brannte aus noch ungeklärter Ursache vollständig aus, teilte die Polizei mit.

Kartons mit Elektroartikeln verschmort

Die Ladung wurde nach ersten Angaben der Polizei weitgehend zerstört. Kartons mit Elektroartikeln seien zum Teil verschmort. Der Sattelzug musste entladen werden. Erst dann konnte er abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.