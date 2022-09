Sattelzug kracht in Baustelle: A3 stundenlang gesperrt

Die Sperrung der A3 zwischen Velburg und der Anschlussstelle Neumarkt-Ost in Fahrtrichtung Nürnberg hielt stundenlang an. Ein Sattelschlepper war dort in der Nacht in eine Baustelle gefahren blockierte die Autobahn. Der Verkehr staute sich im Laufe des Morgens auf einer Länge von bis zu 15 Kilometern. Inzwischen konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Unfall an der Krondorfbrücke

Ursprünglich hatte die Polizei damit gerechnet, dass die Autobahn in Richtung Nürnberg nur bis Mittag gesperrt bleiben muss. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in den frühen Nachmittag hinein. Der mit Kabeltrommeln beladene Sattelzug war kurz vor Mitternacht an der Krondorfbrücke verunglückt. Der Lkw zerstörte dabei eine als Fahrbahnteiler aufgestellte, mobile Schutzwand auf einer Länge von rund 50 Metern. Der Sattelzug wurde dabei schwer beschädigt.

Diesel im Erdreich versickert

Laut Polizei liefen außerdem etwa 800 Liter Diesel aus. Die Betonschutzwand wurde über 50 Meter entlang stark beschädigt, wie es weiter hieß. Nur einen Teil des Kraftstoffs konnte die Feuerwehr binden. Das "massive Trümmerfeld" ist beseitigt und der Erdboden ausgegraben. Der 52 Jahre alte Fahrer sei wegen Unachtsamkeit gegen die Schutzwand gefahren. Verletzt wurde keiner. Der Schaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.