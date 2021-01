Sattelzüge wegen Schneeglätte auf der A9 ins Schleudern gekommen

Sachschaden in Höhe von 110.000 Euro, ein dreistündige Sperrung der Autobahn und zwei leicht verletzte Personen: Das ist die Bilanz des Unfalls auf der A9 bei Bad Steben im Landkreis Hof am Vormittag. Auf schneeglatter Fahrbahn war ein Lastwagen ins Schleudern gekommen.

Auflieger stellte sich quer und blockierte A9

Wie die Polizei mitteilte, schleifte der Sattelzug die Leitplanke entlang. Die Zugmaschine kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zu stehen. Der Auflieger stellte sich quer und blockierte die Fahrbahn. Motoröl und Treibstoff liefen aus. Die Feuerwehr musste weitere 300 Liter Diesel aus dem Tank abpumpen.

A9 zwischen Naila und Bad Steben drei Stunden gesperrt

Die Autobahn war zwischen den Anschluss-Stellen Naila/Selbitz und Berg/Bad Steben in Richtung Norden drei Stunden gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 110.000 Euro. Der 53 Jahre alte Fahrer und der 49-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt.

Gefahrguttransporter bei Bayreuth umgekippt

Bereits am frühen Morgen war ebenfalls wegen Schneeglätte auf der A9 bei Bayreuth ein Gefahrguttransporter ins Schleudern gekommen – vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit. Wie die Polizei mitteilt, kippte der Siloanhänger mit 30.000 Liter Aceton um.

30.000 Liter Aceton in Ersatz-Anhänger umgepumt

Das Lösungsmittel lief nicht aus, musste aber nach Polizeiangaben in einen Ersatz-Anhänger umgepumpt werden. Während des Abpumpens wurde die A9 in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschluss-Stellen Bayreuth-Süd und Pegnitz ab zirka 14.00 Uhr für fünf Stunden gesperrt.

Wegen Schneeglätte hätte Gefahrguttransporter nicht fahren dürfen

Wie die Polizei weiter mitteilt, hätte der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer wegen des starken Schneefalls mit seinem Gefahrguttransporter einen Parkplatz anfahren müssen. Er wird sich wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen und Gütern verantworten müssen, so die Polizei. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.