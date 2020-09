Sattelschlepper rammt Mülllaster: vier Verletzte

Viel Geduld mussten Autofahrer am Montagnachmittag auf der A3 im Landkreis Regensburg aufbringen. Ein Sattelschlepper hatte zwischen den Anschlussstellen Laaber und Beratzhausen einen Mülllaster gerammt. Wie die Polizei mitteilt, erlitten vier Menschen leichte Verletzungen. Die Bergungsmaßnahmen zogen sich bis in den frühen Abend.

Sattelschlepper drohte umzukippen

Der Fahrer des Sattelschleppers war laut Polizei zu weit nach rechts geraten und in das Heck des Mülllasters geprallt, der gerade aus einem Parkplatz heraus auf den Beschleunigungsstreifen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge nach rechts in die Böschung geschleudert. Der Sattelzug blieb jedoch in einem so ungünstigen Winkel an der abschüssigen Böschung stehen, dass er auf die Autobahn zu kippen drohte. Deshalb wurde laut Polizei schnellstmöglich ein Autokran zur Sicherung des Sattelzugs angefordert.

Aufwendige Bergung zog sich in die Länge

Da zur Bergung des Sattelzuges noch ein zweiter Autokran benötigt wurde, war die rechte Fahrspur der Autobahn über Stunden gesperrt. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau von bis zu acht Kilometer Länge. Die drei Müllmänner und der Fahrer des Sattelzuges wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht,.