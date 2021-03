Sattelschlepper landet bei Zirndorf fast im Kanal

Ein mit Getränkekisten beladener Sattelschlepper ist heute Morgen nahe Zirndorf von der Straße abgekommen und erst kurz vor dem Main-Donau-Kanal zum Stehen gekommen. Weil bei dem Unfall auch die Dieseltanks aufgerissen wurden, sind aktuell Feuerwehr, THW und Wasserwirtschaftsamt vor Ort, um eine Verunreinigung des Gewässers zu verhindern, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Fahrer blieb unverletzt

Seinen Worten zufolge war der Fahrer auf der Südwesttangente in Richtung Nürnberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Sattelschlepper durchbrach eine Böschung und blieb kurz vor dem Kanal stehen. Der Fahrer blieb äußerlich unverletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus, so der Polizeisprecher.

25.000 Kisten Mineralwasser

Die Bergung des Fahrzeugs wird dem Beamten zufolge noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem müssen die rund 25.000 Kisten mit Mineralwasser umgeladen werden – voraussichtlich per Hand. Die Polizei rechnet daher mit einem Abschluss der Arbeiten nicht vor heute Nachmittag.