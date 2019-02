Satt in den Unterricht – BLLV will Schulfrühstück ausweiten

Morgens um sieben drapiert Lehrerin Sonja Riefler Petersilie um belegte Brötchen, daneben Tomate-Mozzarella-Spieße und eine Flasche Himbeer-Smoothie. An einer Grundschule im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz bereitet sie ein Schulfrühstück vor. "Die Kinder sollen was Frisches kriegen, die sollen etwas Neues ausprobieren, einfach Vitamine und Mineralstoffe", sagt die Lehrerin. Man versuche, den Schülern einfach ein abwechslungsreiches Frühstück anzubieten.

Schulfrühstück an Grund- und Mittelschule in Neugablonz

An Sonja Rieflers Grund- und Mittelschule wird das Angebot gerne angenommen. Viele Kinder gehen hier ohne Frühstück zum Unterricht. Der Anteil an Hartz4-Familien ist hoch in Neugablonz. Doch das Problem geht weit über den Kaufbeurer Stadtteil hinaus. Professor Hans Hauner, Ernährungmediziner an der TU München, berichtet: "Wir beobachten, dass immer mehr Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen. Das ist ungefähr ein Drittel." Das sei nicht gut, betont Hauner, denn der Körper brauche morgens Energie.

Frühstück für Schüler über Spenden und Sponsoren finanziert

Mit Frühstück lernen Schüler besser, das zeigen zahlreiche Studien. Der BLLV hat deshalb vor sieben Jahren das Projekt "denkbar" ins Leben gerufen. An 125 Schulen in Bayern bekommen Kinder ein kostenloses Schulfrühstück. Finanziert werde das Projekt zum großen Teil über Spenden und Sponsoren, sagt Sieglinde Stanzl von der Kinderhilfe des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Die Zeit fürs Spendensammeln würde sie gerne in die Arbeit am Projekt stecken.

BLLV hofft auf staatliche Zuschüsse zum Schulfrühstück

Der BLLV erhofft sich mehr Geld vom bayerischen Sozialministerium. Das fördert bislang etwa ein Drittel der Projekte. Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) sieht einen Ausbau des Schulfrühstücks grundsätzlich positiv. Vor weiteren Zusagen will sie aber abwarten, bis der Landtag den neuen Haushalt verabschiedet hat.

Schulleiter: Schüler kommen zufrieden zum Unterricht

Der Kaufbeurer Schulleiter Frank Hortig ist vom Erfolg des Schulfrühstücks an seiner Schule überzeugt. "Die Schüler kommen zufrieden im Unterricht an", sagt er, weil sie morgens beim Frühstück mit Menschen kommunizieren können und einen guten Auftakt für den Schultag haben.