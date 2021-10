Satellitenstation Radom in Raisting hat neue Hülle

Es war ein spektakulärer Anblick am Sonntag in Raisting im Landkreis Weilheim-Schongau: Ein Kran fährt seinen Arm 85 Meter in die Höhe. An seinem Ende baumelt zeltartig eine riesige Gewebeplane, leuchtend weiß, so groß wie ein Fußballfeld und so schwer wie ein afrikanischer Elefant. Der Kran senkt die Hülle langsam über dem Radon ab, einer Satellitenschüssel mit 25 Metern Durchmesser. Nach einer guten halben Stunde ist der heikelste Teil der Arbeit vorbei: Das Radon hat seine Hülle wieder.

Sturm zerstörte die Hülle

Weithin sichtbar und bekannt ist das Radon, die Boden-Satellitenstation, über die die Europäer einst die erste Mondlandung verfolgen konnten. Die charakteristische Kugel über der Satellitenschüssel fehlte allerdings, seit Sturm "Bianca" im Februar 2020 über das Weilheimer Land fegte und die Traglufthülle zerstörte.

Wind hatte auch der neuen Hülle zunächst Schwierigkeiten gemacht; der erste Versuch, die Hülle über die Schüssel zu bekommen, musste am Samstag wegen zu starker Windgeschwindigkeiten abgebrochen werden.