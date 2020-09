Satelliten-Zwerge aus Würzburg fliegen in den Orbit

Die "Kinder" von "Uwe-1"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will den Angaben zufolge per Video Grußworte an das Forscherteam schicken. Der erste deutsche Pico-Satellit war 2005 der Würzburger "Uwe-1". Seine Mission: via Internet im All zuverlässig Signale an die Würzburger Bodenstation senden und die Übertragung in Experimenten optimieren.

Der Raketenstart kann via Livestream unter folgender Adresse im Internet verfolgt werden: http://dpaq.de/5QKzW