Sarglose Bestattung: Zeichen der Integration für Muslime

In Bayern leben, sterben und beerdigt werden - "Der Wunsch meines Vaters wird erfüllt: Er wird in München beerdigt", sagt Deniz Dedeoglu. Was ihn tröstet: Sein Vater ist einer der ersten Muslime, der in Bayern ohne Sarg beerdigt wird, nach islamischem Ritus.

Sein Vater kam Anfang der 80er-Jahre aus der Türkei nach München. Lange Jahre arbeitete Hussein Dedeoglu im Speditionsgeschäft. Seine Kinder leben heute in München. Deswegen wünschte sich der Verstorbene schon zu Lebzeiten, dass seine Familie ihn später am Grab besuchen kann.

"Wer hier lebt und stirbt, will auch hier beerdigt werden", sagt Ayser Coşkun. Sie berät Kommunen bei Themen rund um den Islam. Für sie ist die neue Bestattungsverordnung ein Beweis dafür, dass Muslime in Bayern angekommen sind. Bayern hat als drittletztes Bundesland die Sargpflicht gelockert. Nur noch Sachsen und Sachsen-Anhalt halten daran fest.

Künftig 4.000 Bestattungen nach islamischem Ritus

"Heute wünschen sich viele ältere Muslime, dort begraben zu werden, wo ihre Kinder und Enkelkinder geboren wurden: also in Bayern", beobachtet auch Imam Belmin Mehic vom Münchner Forum für Islam (MFI). Er geht davon aus, dass immer mehr Muslime in Bayern die Möglichkeit einer sarglosen Bestattung in Anspruch nehmen werden. Denn mittlerweile lebe die dritte und vierte Generation der einstigen Gastarbeiter hier.

Laut Statistischem Bundesamt haben im Jahr 2020 in Bayern circa 143.000 Beerdigungen stattgefunden. Entsprechend einem Bevölkerungsanteil von vier bis fünf Prozent Muslime in Bayern könnten in Zukunft etwa 4.000 Verstorbene pro Jahr ohne Sarg beigesetzt werden, nur im Leinentuch, so die Schätzungen des Bayerischen Bestatterverbandes. In der Ausbildung zur Bestatterfachkraft oder zum Meister ist die sarglose Bestattung bereits fester Bestandteil.

München: Vorreiter in Bayern

Bereits im April haben hat die bayerische Landesregierung die neue Bestattungsverordnung in Kraft gesetzt. Vorreiter ist die Stadt München. Mit einem Gremium aus Muslimen, Friedhofsmitarbeitern und islamischen Bestattern wurden wiederholt Probeläufe durchgeführt.

"Wir wollen den Hinterbliebenen eine pietätvolle Beerdigung ihrer Angehörigen ermöglichen", betont Heino Jahn, Leiter der Städtischen Friedhöfe München. Eine Herausforderung war für ihn etwa die Frage, wie die in Tüchern gewickelten Leichname in die Erde hinabgelassen werden sollen oder wie garantiert wird, dass der Tote auch nicht mit Erde überschüttet wird, sondern ihm ein Hohlraum mit Sauerstoff zur Verwesung bleibt. Das werde nun mit einem schrägen Brett über der Leiche gewährleistet.

Ganz ohne Sarg geht es nicht

Auch wenn der islamische Ritus, also die Bestattung im Leinentuch, eingehalten wird: Ganz ohne Sarg geht es trotzdem nicht. Denn der Holzsarg aus Pappel, Fichte, Kiefer, Buche oder Eiche garantiert Hygiene und Pietät. Er ist unverzichtbar beim Transport vom Todesort über den Friedhof bis zum Grab.

Erst kurz vor dem Hinablassen in die Erde werde der Leichnam aus dem Holzsarg genommen, erklärt der islamische Bestatter Salih Güler aus München. Zukünftig überlegen Bestatter, Leihsärge zur Verfügung zu stellen oder eben einfache Särge. Auf jeden Fall kostengünstige Lösungen.

Kommunen entscheiden über Umsetzung

Nach dem Vorbild der Stadt München arbeiten nun auch andere bayerische Städte und Gemeinden an der Umsetzung der sarglosen Bestattung. Trotzdem haben seit April erst wenige sarglose Beerdigungen stattgefunden.

Letztlich entscheidet jede Kommune selbst über die Umsetzung. Überall dort, wo niemand mit Migrationsgeschichte im Kommunalparlament sitzt, werde es sicherlich noch etwas länger dauern, meint Arif Tasdelen.

Der SPD-Landtagsabgeordnete setzt sich schon seit acht Jahren für die sarglose Bestattung ein. Gabriele Triebel, religionspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, bedauert, dass die Regierung die Verantwortung auf die Kommunen abgeschoben habe.

Denn die einzelnen Kommunen sind nicht zur Praxis verpflichtet, vielmehr ist es ihre eigene Entscheidung. Bayern hat nur die Bestattungsverordnung geändert, aber nicht das Bestattungsgesetz.