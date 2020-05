Sant'Egidio Würzburg: Senioren-Fürsorge in Corona-Zeiten

Wie geht es Marianne Hellmuth? Wie geht es ihr und den anderen Bewohnern des Hans-Sponsel-Hauses, einem Pflegeheim in der Würzburger Lindleinsmühle? Dieter Wenderlein von der Gemeinschaft Sant'Egidio vermisst seine Freundin Marianne. Er kennt die Seniorin seit vielen Jahren, aus Gesprächen und Begegnungen: die wöchentliche Kaffeerunde, die regelmäßigen Ausflüge und die Gottesdienste, die Sant'Egidio im Heim durchführt. Aber das war, bevor der Corona-Virus das Hans-Sponsel-Haus erreicht und dort für viele Todesfälle gesorgt hat. Jetzt, in Zeiten von Besuchsverbot und Zimmerisolation der Bewohner, sind persönliche Begegnungen nicht möglich - und die Ehrenamtlichen von Sant'Egidio müssen Alternativen finden, um Fürsorge zu leisten und Freundschaften zu pflegen.

"Dass es so schwer werden wird, dass so viele Menschen sterben, wie sehr manche der Bewohner leiden unter der Einsamkeit und Isolierung, das war uns zu Beginn der Corona-Pandemie nicht klar. Und wir müssen uns immer wieder neue Dinge überlegen, was wir in dieser Situation tun können, wie wir helfen können." Dieter Wenderlein, Gemeinschaft Sant'Egidio Würzburg

Heim-Alltag ohne persönliche Kontakte in die Außenwelt

Ein Weg, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen, sind Telefongespräche. Die Ehrenamtlichen haben eine systematische Telefonkette organisiert: Jeder alte Freund im Hans-Sponsel-Haus - und in den zahlreichen anderen Heimen, in denen die Gemeinschaft aktiv ist - wird zwei bis drei Mal die Woche angerufen. Dieter Wenderlein ruft heute seine Freundin Marianne an. Die beiden plaudern über Gott und die Welt, aber auch über die Ängste, Sorgen und Nöte der Heimbewohner, die seit Wochen isoliert auf ihren Zimmern leben. "Den persönlichen Kontakt kann das natürlich nicht ersetzen", so Wenderlein. Viele Bewohner könnten nicht mehr sprechen, da zähle ansonsten jede Berührung, jede Geste in der Begegnung. Diese Menschen könne man durch Telefonate nicht erreichen. "Und das ist wirklich ein Schmerz für mich, das tut sehr weh", ergänzt Brigitte Kern. Sie ist mit einer Gruppe von Ehrenamtlichen im Sankt Nikolausheim aktiv, wo 25 Menschen an den Folgen des Corona-Virus gestorben sind.