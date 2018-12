Sant'Egidio ruft für Neujahr zu Friedensmärschen auf

In Würzburg beginnt der Friedensmarsch am Dienstag, 1. Januar, um 15 Uhr auf dem Domvorplatz. Die Veranstaltung endet im Haus der Gemeinschaft Sant'Egidio in der Schönthalstraße gegenüber der Neubaukirche in der Altstadt. Weltweit sind an Neujahr Friedensmärsche und Gottesdienste geplant. In Deutschland finden unter anderem in Berlin, München, Würzburg und Aachen Aktionen statt.

Gemeinsam für den Frieden

Der 1. Januar ist katholischer Weltfriedenstag. An diesem Tag solle die Botschaft von Papst Franziskus unterstützt werden, so Sant'Egidio: "Gute Politik steht im Dienste des Friedens". Die Aktionen sollten an jene erinnern, die weltweit unter Konflikten und Gewalt litten.