Sant’Egidio: Großes Weihnachtsessen für Bedürftige in Würzburg

Wie an jedem ersten Weihnachtsfeiertag vor der Corona-Pandemie fand auch am Sonntag in Würzburg das traditionelle Weihnachtsessen der christlichen Gemeinschaft Sant’Egidio für Bedürftige und einsame Menschen statt.

Besonderes Weihnachtsessen in Würzburg

Heuer war es ein besonderes Weihnachtsessen in der Würzburger Marienkapelle: Vor 40 Jahren, also 1982, fand zum ersten Mal ein Weihnachtsessen von Sant’Egidio statt, damals in der Kirche Santa Maria in Trastevere in Rom. Seit mehr als 20 Jahren gibt es das Weihnachtsessen auch in Würzburg.

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es das erste Mal, dass die Gäste wieder bewirtet wurden. Etwa 130 Helfende kümmerten sich um rund 300 Gäste an vier Orten in Würzburg. Neben der Marienkapelle waren Säle in der Lindleinsmühle, in der Zellerau und in den Räumlichkeiten von Sant’Egidio in der Innenstadt gedeckt.

Beisammensein am ersten Weihnachtsfeiertag für viele Höhepunkt

Zu den Besuchern gehörten auch die beiden Stammgäste Ernestine Schmidt und Karl-Heinz Pleinert. Sie kommen seit vielen Jahren hierher. Ernestine Schmidt ist im Alltag oft alleine. Das Weihnachtsessen ist für sie eine Gelegenheit, an Weihnachten andere Menschen zu treffen.

Eingeladen wurden laut einer Mitteilung Menschen, die auch während des Jahres von der Gemeinschaft begleitet werden: Älteren Menschen aus Seniorenheimen, Menschen mit Behinderungen, Geflüchtete, die gerade erst nach Würzburg gekommen sind, oder Alleinstehende – Menschen, welche Sant’Egidio normalerweise sowieso betreut. Für alle brachte der Weihnachtsmann Geschenke, über die sich die Gäste total freuten. Das Menü bestand aus einer Suppe, Rindergulasch mit Spätzle und Rotkraut sowie eine weihnachtliche Nachspeise.