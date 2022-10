Sanierung von PFAS-verseuchtem Boden in Mittelfranken zieht sich

"Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", das ist die wichtigste Botschaft des Rother Landrats Herbert Eckstein (SPD), wenn es um die PFAS-Belastung in der Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth geht. Die Brunnen und Gewässer rund um die Kaserne würden laufend von Experten auf den PFAS-Gehalt untersucht. Die Ergebnisse seien durchwegs in Ordnung, versichert Eckstein.

Dennoch ist der Landrat mit dem Umgang der PFAS-Belastung in der Kaserne nicht so recht zufrieden. "Man braucht zügig ein ganz konkretes Handeln", fordert der Landrat. "Manche Gutachten für manche Flächen brauchen schon verdammt lang", kritisiert Eckstein.

PFAS im Löschschaum der Feuerwehren

PFAS oder per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, auch bekannt als PFC, kommen in der Umwelt nicht vor. Sie werden zum Beispiel zur Beschichtung von Outdoor-Kleidung genutzt oder auch, um Papier schmutz-, fett- und wasserabweisend zu machen. Und: Früher waren diese Substanzen auch in dem Schaum enthalten, den Feuerwehren zum Beispiel zum Löschen von Ölbränden einsetzten. So gelangte das PFAS auch in Roth, in Ansbach-Katterbach sowie am Flughafen Nürnberg in den Boden.

Gesundheitsschädliche Auswirkungen

Das Problem der PFAS: "Diese ausschließlich menschengemachten Stoffe reichern sich aufgrund der Eigenschaft 'Langlebigkeit' fortwährend an", heißt es auf der Internetseite des Bundesumweltministeriums. Wie sich diese Substanzen genau auswirken, sei dem Ministerium zufolge noch nicht genau bekannt. Allerdings sei PFAS in den vergangenen Jahren zunehmend gesundheitsschädliche Wirkungen nachgewiesen worden, steht dort weiter.

PFAS in Fischen nachgewiesen

Deshalb wurden auch fünf Fischteiche im näheren Umfeld der Rother Kaserne aus der Bewirtschaftung genommen, sagt Landrat Herbert Eckstein. "Im Rahmen von Untersuchungen der Fische durch das Veterinäramt konnte eine PFC-Belastung nachgewiesen werden", schreibt das Landratsamt Roth auf Nachfrage des BR. Die Teiche würden mit Wasser gespeist, das aus der Kaserne entspringt.

Start der Sanierung noch nicht bekannt

Die Bundeswehr hat eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr die Detailuntersuchung der insgesamt sechs kontaminierten Flächen auf dem Kasernengelände beauftragt. Sobald die Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, würde eine "abschließende Gefährdungsabschätzung" für die betroffenen Flächen vorliegen, schreibt die Bundeswehr auf BR-Anfrage. Danach würde das Landratsamt Roth zusammen mit seinen Fachbehörden entscheiden, ob und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Wann die Ergebnisse der Detailuntersuchung vorliegen, können weder Landratsamt noch Bundeswehr sagen.

28.500 Kubikmeter PFAS-belastetes Bodenmaterial in Ansbach-Katterbach

Seit 2014 ist auch die PFAS-Belastung auf dem Kasernengelände der US-Army in Ansbach-Katterbach bekannt. Zwei Jahre später wurde eine Aktivkohle-Filtrationsanlage eingebaut, damit das kontaminierte Wasser nicht mehr einfach so aus dem Kasernengelände fließen kann. Seitdem ist eher wenig passiert, bestätigt Ansbachs Rechtsreferent Udo Kleinlein. Erst Ende 2019 veröffentlichte die US-Army ein Gutachten, in dem sie die Verunreinigung durch die Feuerlöschübungen offiziell einräumte. Konkret geht es um 28.500 Kubikmeter kontaminiertes Bodenmaterial.