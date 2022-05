Sanierung statt Neubau: Günstige Erstberatung für Bauherren

Die Städte Bayreuth und Hof sowie die Landkreise Bayreuth, Hof und Wunsiedel bieten Bauherren wieder Gutscheine für eine Erstberatung an, sollten diese sich für eine sanierungsbedürftige Immobilie interessieren. Wie der Landkreis Hof mitteilt, sind die Gutscheine ab sofort gegen eine Schutzgebühr von 100 Euro zu haben.

900 Euro bei Beratung sparen, inklusive erster Kostenschätzung

Gegenwert sei eine Beratungsleistung im Wert von rund 1.000 Euro. Finanziert wird das Angebot durch das Bayerische Wirtschaftsministerium. Die Beratung zeigt Interessenten den Sanierungsbedarf einer leerstehenden Immobilie auf und gibt eine erste Kostenschätzung. Auch eine energetische Beratung könne erfolgen, heißt es aus dem Landratsamt. Die Beratung übernehmen unter anderem freie Architekten.

Die fachgerechte Sanierung eines älteren Gebäudes sei in der Regel kostengünstiger und nachhaltiger als ein Abriss und Neubau, so der Leerstandsmanager des Kreises, Stefan Stumpf. Außerdem werde damit ein wichtiger Beitrag zur Aufwertung der Ortsbilder geleistet.

Gebäude für Beratung müssen Auflagen erfüllen

Die Gutscheine gelten für Gebäude, die vor dem Jahr 1970 gebaut wurden, im Innenbereich eines Ortes liegen, mindestens 24 Monate leer standen oder nur noch sehr wenig genutzt wurden. Erhältlich sind die Gutscheine unter anderem in den Landratsämtern und Rathäusern von Hof, Bayreuth und Wunsiedel. In einer ersten Förderperiode in den Jahren 2019 bis 2021 hätten alleine im Landkreis Hof 84 Bauherren das Angebot einer kostenlosen Erstberatung genutzt.