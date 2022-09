Sanierung fertig – Ellertshäuser See wird wieder aufgestaut

Am abgelassenen Ellertshäuser See bei Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt wird heute Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) einen Schieber schließen, damit der See vor einem zweiten errichteten Damm wieder volllaufen kann. Dieser zweite Damm ist rund 100 Meter westlich des bestehenden rund 245 Meter breiten Staudamms entstanden. Dieser zweite Damm soll dafür sorgen, dass bei möglichen künftigen Bauarbeiten am Damm bzw. dem Grundablass nicht mehr der gesamte knapp zwei Kilometer lange Stausee abgelassen werden muss. Damit müsste der See auch nicht mehr abgefischt werden. Weiterhin würde die Ökologie am Seegrund erhalten.

"Unsichtbarer" Damm verhindert vollständiges Auslaufen des Sees

Der zusätzliche Damm soll – wenn der See voller Wasser ist – nicht zu sehen sein. Seine Dammkrone wird rund sieben Meter unter der normalen Wasseroberfläche liegen. Der zweite Damm ist 145 Metern lang. So wie der bisherige Staudamm. Er ist an seiner tiefsten Stelle rund 60 Meter breit und verjüngt sich nach oben auf rund drei Meter. Insgesamt ist er rund acht Meter hoch geworden. Das heißt: Müsste das Seewasser erneut für Bauarbeiten am Damm oder am Grundablass abgelassen werden, würde künftig der Wasserspiegel nicht mehr 15 Meter bis zu seiner tiefsten Stelle, sondern nur noch sieben Meter sinken. Insgesamt würde der dann abgelassene See rund 300.000 Kubikmeter Wasser und damit etwa ein Sechstel des normalen Seewasserinhalts füllen.

Rund 25.000 Kubikmeter Erdmaterial bewegt

Wie Leonhard Rosentritt, der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Bad Kissingens, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte, war das Erdmaterial für den Dammbau an einer Stelle aus dem Seegrund genommen worden, nachdem darüber liegender Schlamm beseitigt war. Zum Dammbau wurden rund 25.000 Kubikmeter Erdmaterial nötig. Die Kosten für alle Bauarbeiten werden auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt.