Sanierung des Würzburger "Käppeles": Paten für 100 Engel gesucht

Für die über 100 Engel in der Marienwallfahrtkirche auf dem Würzburger Nikolausberg gegenüber der Festung Marienberg werden Paten gesucht. Damit soll die Sanierung des "Käppeles" finanziert werden. Pate eines Engels wird, wer am meisten Geld für die Innenrenovierung des Käppeles spendet. Was so ein Schutzengel wert ist, hängt von der Größe der Figur ab. Startgebot sind die Renovierungskosten des jeweiligen Engels. Die günstigste Patenschaft gibt es ab 800 Euro.

Marketing-Studierende engagieren sich für die Wallfahrtskirche

Die Versteigerung findet am Mittwoch, den 1. Juni, um 18.30 Uhr bei einem Sektempfang vor Kirche statt. Die Initiative geht von Marketing-Studierenden der FH Würzburg-Schweinfurt aus. Die letzte Renovierung der Kirche liegt über 40 Jahre zurück. Staub und Ruß haben zwischenzeitlich im Inneren ihre Spuren hinterlassen. Spenden können Interessierte nicht nur bei der Auktion am Mittwoch, sondern auch im Netz.