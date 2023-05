Sanierung des Nürnberger Volksbads: Die Becken sind fertig

Beim Rundgang durch die Baustelle sieht der Nürnberger Bäder-Bürgermeister Christian Vogel (SPD) keinen Grund, am Eröffnungstermin zu zweifeln. Im Dezember 2024 soll das Volksbad wiedereröffnet werden. Zwar seien die Bauarbeiten durch die Pandemie und durch Lieferschwierigkeiten derzeit etwas im Verzug. "Aber das können wir im Lauf des Jahres noch einholen", sagt er.

Wellnessoase in der Frauenschwimmhalle

Von den alten Schwimmbecken ist in den denkmalgeschützten Jugendstilhallen nichts mehr zu sehen. Sie sind vollständig verschwunden. Die neuen sind nun fertig betoniert – übrigens zu fast 85 Prozent mit Recycling-Beton. Die neuen Becken sind weniger tief und etwas kleiner. In der früheren Frauenschwimmhalle, die zum Wellnessbereich umgestaltet wird, sind schon die Unterwasserliegen im Becken zu sehen mit den Öffnungen für die Sprudeltechnik.

Neues Dach für die Männerhalle

"In den nächsten Wochen werden die Wasserfilter eingebaut und dann geht es mit der Schwimmbadtechnik weiter", sagt Vogel beim Rundgang. In der Männerhalle zwei haben die Bauarbeiter ein großes Gerüst aufgestellt. In den kommenden Wochen soll hier mit der Reparatur des Daches begonnen werden. Diese Halle war durch einen Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden.

Spenden für den Turm

Parallel dazu planen die Architekten den Volksbad-Turm weiter. Er war nach dem Krieg nicht mehr aufgebaut worden. Die Stadt Nürnberg hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, denn der Turm gehört nicht zum geförderten Projekt. 430.000 Euro seien schon auf dem Spendenkonto, sagt Vogel. "Wenn wir in den kommenden Monaten die gleiche Summe noch einmal schaffen würden, dann könnten wir den Turm wiederaufbauen."

Insgesamt sind für die Sanierung und die Wiederinbetriebnahme des Volksbads 58 Millionen Euro eingeplant. Bund und Land haben zugesagt, rund die Hälfte der Baukosten zu fördern.