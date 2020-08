Sanierung des Gasthauses "Alte Post" in Triftern doch gesichert

Doch dann, so erzählt Bernd Stöcker dem Bayerischen Rundfunk, meldete sich plötzlich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Berlin und zeigte Interesse am Erhalt des seit 20 Jahren leerstehenden niederbayerischen Wirtshauses. Die Behörden wollte sich mit 40.000 Euro an der Sanierung beteiligen.

"Domino-Effekt" sicherte Finanzierung

Dann kam es zu einer Art Domino-Effekt: Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bewilligte 100.000 Euro Zuschuss für die geplante Sanierung des Stadels. Die Bayerischen Landessstiftung sicherte 40.000 Euro zu, der Bezirk Niederbayern 30.000 Euro. Den Löwenanteil der Sanierungskosten aber übernimmt die EU mit dem sogenannten LEADER-Programm im Landkreis Rottal-Inn mit rund 270.000 Euro.

Umwandlung in Kunst- und Kulturzentrum

Damit kann jetzt mit der Sanierung des Stadels begonnen werden, danach soll das Hauptgebäude mit Millionenaufwand saniert und das Ensemble in ein Kunst- und Kulturzentrum umgewandelt werden.