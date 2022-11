Sanierung des Augsburger Hauptbahnhofs: Zeitplan und Knackpunkte

Sieht man die gewaltigen Bauten aus Sichtbeton, die sich unter dem Gleisbett des Augsburger Hauptbahnhofs in die Tiefe ziehen, dann kann man erahnen wie viel Planungsarbeit in dem Projekt steckt. Doch das, was den Planern der sogenannten "Mobilitätsdrehscheibe" am meisten Sorgen bereitet, hat mit der Bahnhofssanierung eigentlich gar nichts zu tun.

Trasse für Straßenbahn noch nicht geklärt

Es geht um die Straßenbahn 5, die einmal die Uniklinik im Westen der Stadt mit dem Hauptbahnhof verbinden soll. Doch noch ist nichts final entschieden, die Trassenführung noch immer strittig. Ein Problem, wie Rico Hantsch aus der Projektleitung der Stadtwerke Augsburg (SWA) einräumt: "Das ist ein wichtiger Punkt, um das Projekt zu vervollständigen, am Ende des Straßenbahn-Tunnels unter den Gleisen können wir bislang nicht weiterfahren." Ein Punkt, den in der Vergangenheit auch schon der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert hatte.

Brandschutz muss noch genehmigt werden

Angesichts dessen sind die bisherigen Verzögerungen bei der Straßenbahn-Haltestelle unter dem Gleisbett eher Lappalien. Diese Ebene soll nun im April 2024 fertiggestellt werden. Die verspätete Freigabe der Straßenbahn-Ebene sei verzögerten Genehmigungsverfahren geschuldet, so Hantsch. Der Projektleiter betont, dass auch die Genehmigung des Brandschutzes noch ausstehe: "Es könnte schon sein, dass es hier nochmal zu Verzögerungen darüber hinaus kommt. Aber wir hoffen, dass uns die Genehmigungsbehörde hier zeitnah grünes Licht gibt", so Hantsch weiter. Insgesamt sei das Projekt auch 20 Jahre nach dem Sanierung-Beschluss im Kostenrahmen.

Eröffnung der Bahnhofshalle für August geplant

Die Zahl der Menschen, die die sogenannte "Mobilitätsdrehscheibe" nutzen werden, werde im Vergleich zum alten Bahnhof sechs- bis siebenmal so hoch sein, schätzt Projektleiter Hantsch. Die Bahnhofshalle und die Gleisbereiche samt Zugängen und Aufzügen sollen im August 2023 eröffnet werden.