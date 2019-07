Sanierung der Uni Erlangen soll in nächsten Monaten beginnen

Einige Gebäude der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sind so marode, dass sie nur noch begrenzt genutzt werden können. Wie Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) in Erlangen erklärte, gehe es beispielsweise darum, Hörsäle in Leichtbauweise zu errichten, damit die Sanierung der bestehenden Gebäude beginnen könne.

Übergangslösungen gesucht

So sind die Baumängel am Institut für Biochemie so gravierend, dass die Räume nur noch bis zum Jahr 2024 genutzt werden dürfen. Ähnlich dramatisch ist die Lage in der Philosophischen Fakultät. Auch hier läuft die baurechtliche Nutzungserlaubnis 2024 ab. Professoren und Studenten sollen künftig im sogenannten Himbeer-Palast unterkommen, der bisherigen Siemens-Verwaltung. Ob der Zeitrahmen eingehalten werden kann, ist jedoch offen. Sibler sagte, dass sein Ministerium und die Uni Erlangen an Übergangslösungen arbeiten würden.

Großbaustelle Erziehungswissenschaften

Dritte Großbaustelle der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg sind die Erziehungswissenschaften. Die Gebäude in Nürnberg sind ebenfalls marode. Derzeit werde für einen Neubau ein Grundstück im Norden der Stadt gesucht. Die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt erschwere diese Aufgabe, sagte Sibler.

Problem: kein konkreter Zeitplan

SPD und Grüne im Landtag hatten zuvor kritisiert, dass die Staatsregierung zwar 1,5 Milliarden Euro für die Sanierung der Uni Erlangen versprochen habe, es bislang aber keinen konkreten Zeitplan gebe und die Gelder auch noch nicht im Haushaltsplan auftauchen würden.