Sanierung der Stadtresidenz: Ein Stück Italien in Landshut

Erster Renaissance-Bau auf deutschem Boden

Bei seiner Italienreise 1536 ist Herzog Ludwig X. vor allem von dem Palast in Mantua so angetan, dass er italienische Baumeister nach Landshut beordert. Diese errichten mitten in der Altstadt den ersten Renaissance-Palast auf deutschem Boden. Der Herzog zieht von der Burg Trausnitz hinunter zu den Bürgern. Das Renaissance-Ensemble in der Landshuter Altstadt steht für eine Zeitenwende, erklärt Christoph Straßer von der Bayerischen Schlösserverwaltung: "Das Mittelalter ist zu Ende, die Neuzeit beginnt, die Herrscher verlassen ihre Burgen und ziehen zu den Bürgern in die Stadt. An dem herrschaftlichen Palast aber sollte man schon die Stellung des Herzogs erkennen, entsprechend prominent und selbstbewusst steht dieser Bau in der Altstadt."

Großbaustelle in der Altstadt

Heute wirkt der Renaissance-Bau mit dem herrlichen Innenhof wie ein Stück Italien mitten in Landshut. Genau das ist die große Herausforderung für Bauleiterin Kathy Dörr. Die Großbaustelle liegt mitten in der Landshuter Altstadt. Der riesige, tonnenschwere Kran wurde auf Stahlstelzen in die Ländgasse gestellt, weil unten lebenswichtige Versorgungswege für die Altstadt offen bleiben müssen.

"Die größte Herausforderung war es tatsächlich, einen Platz für den Kran und die Baustelleneinrichtung zu finden. Und so haben wir den Kran auf ein Stahlportal in der Ländgasse gestellt. Denn unten müssen halt weiterhin Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte durchfahren können - und auch die Müllabfuhr." Bauleiterin Kathy Dörr

Die Großbaustelle an der Residenz ist so etwas wie eine Operation am offenen Herzen der Landshuter Altstadt. Die Bauarbeiten werden noch Monate andauern.