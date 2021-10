vor etwa einer Stunde

Sanierung der Nürnberger Kaiserburg abgeschlossen

Die Umbauarbeiten an der Kaiserburg in Nürnberg sind beendet. Fast 30 Millionen Euro flossen in den vergangenen sechs Jahren in das Großprojekt. Unter anderem gibt es dort für Besucherinnen und Besucher nun ein Burg-Café - eine Premiere.