Sanierung der Kissinger Hütte: Rhönklub sucht Unterstützer

"Es blutet einem schon das Herz", sagt Manfred Egert, der Vorstand des Rhönklubs Bad Kissingen, dem die Kissinger Hütte gehört. Die Hütte liegt auf 822 Metern Höhe auf der Kuppe des Feuerberges. Nun habe man einen großartigen Winter und die Gastwirtschaft müsse geschlossen bleiben. Der Pächter der Hütte könnte jetzt gut Geld verdienen, sagt Egert. Geld, das der Verein dringend braucht. Denn die Hütte wird gerade generalsaniert. Für die Zeit des Lockdowns hat der Verein dem Pächter die Pacht erlassen. Das geht derzeit allerdings nur, weil noch keine Kredite zurückgezahlt werden müssen. Und die wird der Verein bald brauchen, denn die Sanierung kostet Geld.

Wegen Corona: Arbeit in kleinen Etappen

Auch, wenn die Kissinger Hütte derzeit geschlossen ist und von außen verlassen aussieht, passiert in der Hütte einiges: Der Corona-Lockdown wird dazu genutzt, die Hütte weiter zu sanieren. Das geht zwar nur mit angezogener Handbremse, denn man muss sich an die Abstandsregeln halten. Dennoch kommt man gut vorwärts, sagt Manfred Egert. Mal sind drei Leute da, mal fünf. Immer nur aus maximal zwei Haushalten. Egert hat einen Plan gemacht, wann er wen für welche Arbeit braucht. Für das, was der Rhönklub nicht selbst stemmen kann, holt er sich Fachfirmen. Rund 1,1 Millionen Euro könnte die Sanierung kosten – eine anspruchsvolle Finanzierung für den Rhönklub ZV Bad Kissingen.

Gastwirtschaft kann nach Lockdown wieder öffnen

Derzeit ist das Bettenhaus an der Reihe. Dort entstehen neue Mehrbettzimmer mit Duschen und Toiletten. Die Bettenlager im ersten Stock wurden schon erneuert. Feuerleitern wurden angebracht, die Küche vergrößert, die komplette Elektrik im Haus wurde neu gemacht und ein neue Trasse gebaut. Auch die Kühlräume im Keller und die Zapfanlagen sind neu. Wenn der Lockdown endet, könnte die Gastwirtschaft sofort wieder öffnen. Übernachtungen sind allerdings frühestens ab dem Frühjahr wieder möglich.

Sobald der Schnee weg ist, will der Verein auch den Brunnen sanieren. Dort sind in den vergangenen Jahren Wurzeln in die Zuleitungen des Sammelbeckens gewachsen. Diese haben dazu geführt, dass der Brunnen ausgetrocknet ist. Ein Wassertankwagen musste daraufhin zur Kissinger Hütte gebracht werden.

Kissinger Hütte sucht Unterstützer

Um ein wenig finanzielle Entlastung zu bekommen, hat der Rhönklub Bad Kissingen einen Verein gegründet: "Die Freunde der Kissinger Hütte". Mit einem Mitgliedsbeitrag ab 30 Euro im Jahr hilft man, die Hütte am Laufen zu halten. Manfred Egert hofft auf rund drei bis vierhundert Mitglieder. Das gäbe rund 10.000 Euro im Jahr. Eine Unterstützung, die der Verein bei der Instandhaltung der Hütte gut brauchen kann.