Sanierung der Delfinlagune in Nürnberg startet

Das Tierwohl stehe bei der Sanierung der Delfinlagune in Nürnberger Tiergarten die ganze Zeit im Vordergrund, deshalb könne man noch nicht abschätzen, wie lange sich die Arbeiten hinziehen werden, so Bürgermeister Christina Vogel (SPD) bei der Vorstellung der Baumaßnahme.

Knapp 6 Millionen Euro eingeplant

Baureferent Daniel Ulrich sagte, die Kosten für die Halle werden sich auf rund eine halbe Mio. Euro belaufen. Im Haushalt der Stadt sind insgesamt 5,9 Mio. Euro für die Sanierung eingeplant. Er sei zuversichtlich, dass diese Kosten trotz Preissteigerungen eingehalten werden können. Denn die umfangreichen Voruntersuchungen hätten gezeigt, dass die Lagune doch nicht ganz so marode sei, wie befürchtet.

Halle wird über Becken gestellt

Die Halle wird über die Becken 1 und 6 gebaut und in der Mitte mit einer Staubschutzwand getrennt. Dadurch können die Delfine während der Bauzeit weiterhin von dem alten Delfinarium in die Außenbecken schwimmen. Die Trennwand ist wichtig, weil Delfine sehr staubempfindlich sind, da sie diesen direkt durch ihr Blasloch in ihre Lungen einsaugen.

Biologen-Team begleitet Bauphase

Während des Aufbaus der Halle werden die Tiere für ca. acht Wochen nur im alten Delfinarium bleiben, das ihnen deutlich weniger Platz bietet. Dies sei die kritischste Zeit, erklärte Tiergartendirektor Dag Encke. Delfine seien sehr sensible Tiere, man müsse genau beobachten, wie sich die Baumaßnahmen auf sie auswirken. Deshalb wird die Bauphase von einem Biologen-Team begleitet. Sobald das Tierwohl in Gefahr sei, müsse man umplanen.

Übernahme der Sanierungskosten noch strittig

Die 2011 eröffnete Lagune war von Anfang an undicht, Salzwasser war anfangs bis in einen nahegelegenen Wald geflossen. Über die Frage, wer die Kosten für die Sanierung zahlen muss, befindet sich die Stadt mit den Baufirmen in Rechtsstreitigkeiten.