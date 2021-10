Sanierung der Altmühlbrücke trotz Hochwasser

Die Sanierung der Altmühlbrücke in Thann im Landkreis Ansbach könnte trotz des starken Hochwassers wie geplant fertiggestellt werden. Aufgrund der Regenfälle im Juli mussten die Arbeiten unterbrochen werden, was zu einer Verzögerung von rund sechs Wochen führte, teilte Landrat Jürgen Ludwig (CSU) bei einer Besichtigung am Montagvormittag mit.

Thann: Brücke soll noch vor Weihnachten für Fußgänger frei sein

Die Brücke verbindet den Markt Bechhofen und Herrieden. Helmut Schnotz (UWG), Bechhofens Erster Bürgermeister, betonte den großen Stellenwert des Übergangs. Der Ortsteil Winkel sei mit Thann eng verbunden, sei es durch die gemeinsame Freiwillige Feuerwehr oder den Posaunenchor. Er hoffe, dass die Bauarbeiten so zügig voranschreiten, dass die Brücke schon in der Vorweihnachtszeit für Fußgänger freigegeben werden kann.

Millionenprojekt im Landkreis Ansbach

Die Brücke ist in Zukunft 6,50 Meter breit und rund 110 Meter lang. Sie wurde 1964 gebaut und ist in den letzten Jahren stark baufällig geworden. Daher konnte sie nur noch einspurig befahren werden. Vom Freistaat Bayern werden für die Sanierung 625.000 Euro in Aussicht gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.