Saniertes Wittelsbacher Schloss in Friedberg öffnet seine Tore

Party-Hochburg schon im 16. Jahrhundert

Eingezogen ist bereits das Museum zur Friedberger Stadtgeschichte, die Tagungs- und Veranstaltungsräume sollen das Schloss ab sofort mit Leben füllen. So wie im 16. und 17. Jahrhundert. Damals, so erklärt Kulturamtsleiter Frank Büschel, war das Schloss bereits eine "Party-Hochburg". Christina von Lothringen feierte hier rauschende Feste und Bankette für den europäischen Adel: "Die hat's hier richtig krachen lassen, und die würde sich freuen, wenn hier jetzt ein paar Jahrhunderte später wieder was los ist."

Drei Bühnen zur Eröffnung

Nach der offiziellen Eröffnung mit geladenen Gästen wird es zum ersten Mal voll in den neuen Räumen. Auf drei Bühnen, verteilt im Rittersaal, im Großen Saal und im Innenhof finden am Eröffnungswochenende von 10 bis 22 Uhr zahlreiche Veranstaltungen statt. Über 30 regionale Gruppen, Vereine, Chöre und Kapellen treten dabei auf. In einer Ausstellung zeigen Friedberger Künstler ihre Exponate. Dazu gibt es kostenfreie Schloss-Führungen.

Am Sonntagmorgen laden Friedbergs Kirchengemeinden zu einem ökumenischen Gottesdienst ein.