Sanfter Donauausbau: Spatenstich zum Ausbau der Wasserstraße

Folgen für Schiffe und Anwohner

Von der WIGES (Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH, früher Rhein-Main-Donau GmbH), die den Donauausbau durchführt, heißt es, dass im Zuge des Ausbaus der Wasserstraße mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Denn: Baggerschiffe werden in der Donau arbeiten. Von sieben Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags werde es an einigen Tagen sogenannte Blockabfertigungen geben. Das bedeutet, dass Schiffe auf der Donau in dieser Zeit die Baustelle nicht durchfahren dürfen, sondern warten müssen.

Für die Bevölkerung bedeuten die Bauarbeiten, "dass man die Baggerschiffe sehen und hören wird", so ein Sprecher von WIGES. Deswegen werde man in Orten wie Straubing oder Reibersdorf Messpunkte anbringen, um den Lärm zu messen. "Die vorgeschriebenen Grenzwerte müssen eingehalten werden. Falls es zu laut wird, dann kann man über Lärmschutzmaßnahmen nachdenken", so der WIGES-Sprecher.

Hafen Straubing: Zufrieden mit Ausbau der Wasserstraße

Der Hafen Straubing werde am meisten vom Ausbau profitieren, so Andreas Löffert, Geschäftsführer der Hafen Straubing-Sand GmbH. Man erreiche damit eine bessere Westanbindung in der Schifffahrt. Außerdem sei durch die verbesserte Abladetiefe mehr Transport möglich.

Binnenschifffahrt nimmt seit 90er Jahren ab

Braucht es aber eine verbesserte Wasserstraße? Schaut man sich die Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik an, nimmt der Güterumschlag der Binnenschifffahrt in Bayern seit den 1990er-Jahren im Donau- und Maingebiet kontinuierlich ab. Die Statistik zeigt aber auch: Die umschlagstärksten Häfen an der Donau 2020 waren Regensburg und Straubing-Sand.