Sanfter Donauausbau in Niederbayern: Eine Chronologie

1921: Die Anfänge - Gründung der Rhein-Main-Donau AG

Streng genommen beginnt die Diskussion um den Donauausbau mit der Gründung der Rhein-Main-Donau AG (RMD) im Jahr 1921. Das Ziel: die Industrialisierung Bayerns, die Kanalisierung der Donau mit Staustufen und Kraftwerken. Die RMD ist ein privates Infrastrukturunternehmen und besitzt Wasserkraftwerke. Sie führt im Auftrag des Deutschen Reiches und später der Bundesrepublik und des Freistaats Bayern den Ausbau der Rhein-Main-Donau-Wasserstraße und den Hochwasserschutz aus.

1978-1992: Proteste gegen Pläne der RMD

Die RMD präsentiert 1978 für den Donauabschnitt Regensburg-Passau Staustufenpläne mit Staustufen in Deggendorf, im Osterhofener Ortsteil Aicha und Vilshofen. Der Donauausbau: ein Milliardenprojekt. Man verspricht sich mit den Staustufen mehr Schiffsverkehr, die Stabilisierung des Flusses und eine verbesserte Donaulandschaft.

Die Kreisgruppe Deggendorf des Bund Naturschutz (BN) schließt sich mit betroffenen Bauern zusammen. Sie sind entschieden gegen dieses Vorhaben. Der BN argumentiert gegen die geplanten Staustufen: Der Fluss verändere sich dadurch zu sehr, werde beinahe zu einem stehenden Gewässer, außerdem würde zu viel Land und Natur verbraucht. Aufgrund der Proteste zieht sich die RMD für rund zwölf Jahre mit ihrem Projekt zurück.

1991 formiert sich weiterer Widerstand. Die Bürgeraktion "Rettet die Donau e.V." in Deggendorf wird gegründet. Mit dabei der Deutsche Alpenverein, der Bayerische Waldverein, der Kanuverband, Fischerei- und Umweltvereine, aber auch kirchliche Gruppen. Die Bürgeraktion bleibt nicht in Deggendorf, sondern weitet sich aus nach Straubing, Bogen, Osterhofen/Künzing, Waltendorf und Hofkirchen.

1992 präsentiert die RMD erstmals in der Öffentlichkeit ihre konkreten Staustufenpläne mit verschiedenen Varianten. Im gleichen Jahr folgen erneut Proteste und Veranstaltungen gegen die Staustufenpläne der RMD: Erster Umwelt-Aschermittwoch als Gegenveranstaltung zum Politischen Aschermittwoch, Großkundgebungen, Gründung der "Interessensgemeinschaft gegen die Staustufenkanalisierung Osterhofen", Festival "Kanal Fatal" des Bund Naturschutzes, Protestzüge und Protestfahrten des bayerischen Kanuverbandes, Donaukongress.

1993-1995: Von Infoveranstaltungen bis hin zu Unterschriftenaktionen

In den kommenden Jahren treibt die RMD die Raumordnung voran, um das Planfeststellungsverfahren zu erreichen. Es folgen Informationsveranstaltungen zum bevorstehenden Raumordnungsverfahren. Dem damaligen Deggendorfer Landrat Georg Karl (CSU) werden 30.000 Unterschriften aus dem Landkreis für den Erhalt der lebendigen Donau übergeben. In einer bayernweiten Unterschriftensammlung werden rund 150.000 Unterschriften gesammelt und an die Regierung von Niederbayern übergeben. Sie ist Träger des Verfahrens. Aufgrund des Widerstandes gegen die RMD lässt die Regierung von Niederbayern am 9. Juli 1993 das Raumordungsverfahren ruhen.

1995 schließlich wird bei der Anhörung im Bayerischen Landtag zum Donauausbau auch aufgrund der Widerstände vor Ort das erste Raumordnungsverfahren ohne Ergebnis eingestellt. Wasserbauexperten zweifeln die Notwendigkeit von Staustufen an, flussbauliche Alternativen wären möglich und sinnvoll, heißt es.

1996-2005: Variantendiskussion beim Donauausbau

Kurz nachdem im Juni 1996 der Straubinger Hafen eröffnet wird, vereinbaren im Oktober der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) und der damalige Verkehrsminister Matthias Wissman (CDU) "vertiefte Untersuchungen" hinsichtlich einer flussbaulichen Variante.

2003 vereinbaren Bund und Bayern das weitere Vorgehen beim Donauausbau und beim Hochwasserschutz. Der Bund will ein Raumordnungsverfahren für die Variante A (Sanfter Donauausbau), Bayern will zusätzlich ein Raumordnungsverfahren für die Varianten C und D2 (Staustufen). 2005 werden die Raumordnungsunterlagen für die Varianten A, C, C280 und D2 öffentlich ausgelegt.

2005: Infoveranstaltungen von RMD und BN

Ab 2005 informiert die RMD Anwohner und Betroffene bei Vorträgen und Infoveranstaltungen über den Donauausbau. Parallel kommen auch BN-Vertreter in die Donaugemeinden und wollen über Gefahren und Risiken beim Donauausbau aufklären. Im April desselben Jahres übergeben der BN und der LBV der Regierung von Niederbayern 16.000 Unterschriften gegen die Varianten C/C280 und D2 (Staustufen), die der Freistaat priorisiert.

2008: Studie soll bei Varianten helfen

Das Bundesverkehrsministerium beginnt mit den Vorbereitungen für die Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen. Die Europäische Union wird sich an den Kosten beteiligen. Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, ob für den Donau-Ausbau zwischen Straubing und Vilshofen (Lkr. Deggendorf) Maßnahmen wie Buhnen oder Staustufen (Wehr und Schleuse) zweckmäßig sind. Die Ergebnisse der Studie sollen zur Festlegung einer konkreten Ausbauvariante verwendet werden.

2012: Seehofer übernimmt das Ruder

Der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) kommt nach Niederbayern. Er fährt mit dem Schiff auf der Donau von Straubing nach Vilshofen, das Schiff legt auch in Deggendorf und Niederalteich an. Hier erlebt er die fortwährenden Proteste der Bürger, der Anwohner, die sich gegen Staustufen in der Donau wehren.

Ein Jahr später, 2013, einigt sich Seehofer mit niederbayerischen CSU-Vertretern, keine Staustufen zu bauen - zunächst soll sofort mit den Hochwasserschutzmaßnahmen begonnen werden (Stecke Straubing-Vilshofen entsprechend Variante A, sanfter Donauausbau ohne Staustufen), die Wasserstraße soll von Straubing bis zur Isarmündung ebenfalls nach Variante A ausgebaut werden. Der Hintergrund dazu: Im Jahr 2013 trifft Niederbayern eine Jahrhundertflut. Viele Orte werden vom Hochwasser komplett überschwemmt, wie der Deggendorfer Ortsteil Fischerdorf.

2020: Planfeststellungsverfahren genehmigt

Im Januar 2020 wird der Donauausbau im sogenannten Teilabschnitt 1 zwischen Straubing und Deggendorf offiziell genehmigt und übergeben. Der Planfeststellungsbeschluss umfasst den Ausbau der Bundeswasserstraße Donau und auch den Ausbau der Hochwasserschutzanlagen für ein 100-jährliches Hochwasser auf einem 38 Kilometer langen Streckenabschnitt.

"Nun ist der Weg frei für das größte Hochwasserschutzprojekt Bayerns. Der Grundschutz für ein hundertjährliches Hochwasserereignis soll schnellstmöglich hergestellt werden. Im Ernstfall zählt jeder Zentimeter." Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW)

Das Genehmigungsverfahren hat rund fünf Jahre gedauert, unter anderem weil rund 400 Einwendungen geprüft werden mussten.

2020: Spatenstich Donauausbau in Niederbayern

Am 16. Juli 2020 kommen Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach Niederbayern - genauer: zum Polder Sulzbach im Landkreis Straubing-Bogen. Der Grund: der Spatenstich zum Donauausbau im ersten Teilabschnitt zwischen Straubing und Deggendorf.

Das Planfeststellungsverfahren für den Donauausbau im zweiten Abschnitt - zwischen Deggendorf und Vilshofen mit der Isarmündung und der Mühlhammer-Schleife - läuft derweil weiter.