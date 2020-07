Sanfter Donauausbau in Niederbayern: das Projektziel

Baubeginn noch in diesem Jahr

Die Arbeiten in der Donau beginnen voraussichtlich noch in diesem Jahr. Für den ersten Teilabschnitt zwischen Straubing und Deggendorf sind drei Bauphasen vorgesehen. Zunächst soll die Abladetiefe in der Donau zwischen Straubing und Vilshofen bei Niedrigwasser von aktuell 1,60 Meter auf 1,80 Meter vergrößert werden. Für Binnenschiffer sollen künftig an 200 Tagen im Jahr anstatt an 144 ein Wasserstand von mindestens 1,20 Meter garantiert sein. Die Gesamtkosten allein für den Donauausbau in diesem Abschnitt (ohne Hochwasserschutz) betragen laut WIGES 63 Millionen Euro.

Schifffahrtsvertreter zufrieden

Joachim Zimmermann, Geschäftsführer der Bayern Hafen GmbH & Co. KG und Präsident des Bundesverbandes öffentlicher Binnenhäfen:

"Da kommt eine sichtbare Bewegung in die Szenerie. Ich bin froh, dass nicht mehr diskutiert wird, sondern angepackt wird, damit die Schifffahrt verbessert wird. Wir sind froh, dass es losgeht. Die Schifffahrt hätte sich zwar noch einen größeren Vorteil erhofft - man muss aber nehmen, was man kriegt. Die Situation wird sich deutlich verbessern." Joachim Zimmermann, Bayern Hafen GmbH

Bedeutung der Schiffffahrt

Hauptsächlich werden auf der Donau Getreide, Düngemittel, Futtermittel oder auch Metalle transportiert. Steht man am Deggendorfer Donauufer, fahren durchschnittlich zwei Frachtschiffe in einer Stunde in Deggendorf vorbei.

Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik, waren die umschlagstärksten Häfen 2019 an der Donau Regensburg und Straubing-Sand mit 231.000 und 194.400 Tonnen. Jedoch zeigt die Statistik aus dem Jahr 2019 auch, dass der Güterumschlag der Binnenschifffahrt in Bayern seit 1990 im Donau- und Maingebiet kontinuierlich abnimmt.

Ob mit dem Ausbau das Frachaufkommen auf der Donau wieder zunimmt, bezweifeln Experten. Für viele ist der Schifftransport aufgrund langer Lieferzeiten im Vergleich zum Schienen- oder Straßenverkehr nicht attraktiv.