Sandstraßenprozess in Bamberg: Zeuge kommt frei

Ein 23-jähriger Zeuge kommt unter Auflagen aus der Haft frei, teilte die Staatsanwaltschaft in Bamberg mit. Der junge Mann aus Kiel hatte in einem Prozess um versuchten Totschlag am Landgericht Bamberg ausgesagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Falschaussage und versuchte Strafvereitelung vor. Er wurde noch im Gerichtssaal festgenommen und musste wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Lügen die Zeugen?

Nun hat die Staatsanwaltschaft Bamberg beantragt, ihn freizulassen. Sie begründet das damit, dass die Beweisaufnahme in dem Verfahren weit fortgeschritten ist. Das Ermittlungsverfahren wird fortgeführt. Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft Bamberg in dem Prozess gegen neun Zeugen wegen Falschaussage. Oberstaatsanwalt Otto Heyder ging von einer Absprache der Zeugen untereinander aus. Alle Zeugen würden "lügen".

Prügelei in der Bamberger Sandstraße

In dem Prozess vor dem Landgericht Bamberg müssen sich zwei Angeklagte im Alter von 24 und 30 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags verantworten. Sie sollen sich Im Juli 2017 in der Bamberger Sandstraße in den frühen Morgenstunden mit zwei Männern geprügelt haben. Einer von ihnen schwebte nach der Attacke in Lebensgefahr.