Sandler-Ausbau: Aiwanger lobt heimische Masken-Produktion

Die Firma Sandler in Schwarzenbach an der Saale hat ihre Produktion für Maskenvlies erweitert. Damit will das Unternehmen noch mehr Vlies für Atemschutzmasken herstellen. Hubert Aiwanger freut sich, dass die heimische Produktion weiter wächst.