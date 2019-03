Sandler AG weiter unter weltweit größten Vliesstoff-Herstellern

Der oberfränkische Vliesstoff-Hersteller Sandler AG baut seine Position unter den 15 grössten Vliesstoff-Herstellern weltweit weiter aus: Für 2018 meldet das traditionsreiche Familienunternehmen aus Schwarzenbach an der Saale (Lkr. Hof) einen Umsatz von 322 Millionen Euro. Das ist ein leichtes Plus von einem Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs um fast fünf Prozent auf 850, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vliese für Einweg-Produkte

Dieses Jahr feiert die Sandler AG ihr 140-jähriges Bestehen. Die Vliese aus oberfränkischer Produktion werden weltweit nicht nur in Windeln, sondern zunehmend zum Beispiel zur Filtration, zur Schalldämmung in Büros oder in Autos eingesetzt. Neu entwickelt wurden unter anderem plastikfreie und kompostierbare Vliese für Einweg-Produkte im Hygiene-Bereich.

Weitere Erweiterung geplant

Da die erst vor kurzem eröffneten neuen Produktionsanlagen am Stammsitz in Schwarzenbach an der Saale und an der US-amerikanischen Niederlassung in Georgia bereits ausgelastet sind, kündigte Firmenchef Christian Sandler neue Kapazitätserweiterungen an.