Sandkerwa in Bamberg verläuft ruhig

Die Polizei meldet als Bilanz nach dem zweiten Kerwatag in Bamberg kleinere Auseinandersetzungen. Insgesamt verläuft das traditionsreiche Volksfest ruhig. Die Stimmung ist gut und die Ausschreitungen "gingen nicht über das übliche Maß hinaus", so die Polizei.

Erst Bilanz der Polizei

Insgesamt kam es zu drei kleineren Körperverletzungsdelikten, zweimal Wildpinkeln und einer Beschlagnahmung von Betäubungsmitteln. Für Aufregung sorgte kurzfristig ein achtjähriger Junge, den seine Eltern im Gedränge nicht mehr finden konnten. Der Bub marschierte jedoch selbstständig in sein Hotel. Von dort informierte die Rezeption die Eltern. Ansonsten verläuft die Sandkerwa bei bombigem Wetter gut.

Am Samstag (24.08.19) steht das Schüler- und Jugendfischerstechen auf der Regnitz auf dem Programm. Morgen dann wird traditionell das 67. Fischerstechen stattfinden. Es gehört seit 1952 zur festen Einrichtung auf der Sandkerwa. Es ist sowohl sportlicher Wettbewerb als auch Traditionspflege. Zwei Teilnehmer stehen sich jeweils auf zwei Booten auf dem Fluss gegenüber und versuchen den Rivalen ins Wasser zu stoßen. Wer baden geht, scheidet aus. Am Ende wird der "König der Fischerstecher" gekürt. Hunderte beobachten am Fluss und von den anliegenden Brücken aus das Spektakel.

Feiern bis 1 Uhr nachts

Am Donnerstag wurde die Sandkerwa eröffnet. Sie läuft noch bis Montag. Die Polizei weist darauf hin, dass die Besucher keine gefährlichen Gegenstände sowie Waffen oder Alkohol mit auf die Sandkerwa bringen sollen. Die Besucher können bei Bratwurst und fränkischem Bier jeweils bis 1.00 Uhr in der Nacht feiern. Zum krönenden Abschluss gehört auch das traditionelle Feuerwerk am Montag um 22 Uhr.

Über 200.000 Besucher feiern jedes Jahr in den engen Gassen von Bamberg und genießen das romantische Ambiente vor Klein Venedig. Die berühmten Kirchweih in der Weltkulturerbe-Stadt an der Regnitz feiert zum 69. Mal die Weihung der St-Elisabeth-Kirche im Sandgebiet.