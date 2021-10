Sandabbau bei Atldorf ist nicht raumverträglich

Ein geplanter Sandabbau bei Altdorf ist "nicht raumverträglich". Das hat die Regierung von Mittelfranken zum Abschluss ihrer Beurteilung mitgeteilt. Der betroffene Wald ist als Bannwald ausgewiesen und somit besonders geschützt, heißt es in der Begründung.

Rodung kann nicht ausgeglichen werden

Der Wald hat an dieser Stelle auch eine besondere Bedeutung für die Erholung und das Klima. Die beabsichtigte Rodung kann nach Einschätzung beteiligter Fachstellen nicht ausgeglichen werden, da der hier vorkommende besondere Kiefernwaldtyp auf den sandigen Boden angewiesen ist. Trotz der geplanten Verfüllung der Gruben mit Fremdmaterial könne er in seiner ursprünglichen Form nicht wieder entstehen. Auch weil die Wiederaufforstung bei einer Grube erst nach etwa 35 Jahren erfolgen könnte und Ersatzaufforstung an anderer Stelle nicht vorgesehen ist, ist ein notwendiger Waldausgleich nicht gegeben. Darüber hinaus wären vertiefte Untersuchungen nötig, wie sich der Abbau auf die Tier- und Pflanzenwelt auswirkt, ob besonders geschützte Arten vorkommen und ob es durch die Wiederverfüllung eventuell negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt gibt.

50 Hektar Quarzsandvorkommen

Der Bund Naturschutz und die Bürgerinitiative "Nein zum Sandabbau bei Altdorf" hatten bereits im Frühjahr gegen die Pläne protestiert. Die Bamberger Sand- und Kiesbaggerei GmbH aus Geiselwind plant im Staatsforst westlich von Röthenbach bei Altdorf auf etwa 50 Hektar den Abbau eines Quarzsandvorkommens. Die Sandvorkommen sollen dabei in Teilabschnitten von drei Gruben über etwa 35 Jahre abgebaut werden. Nach dem Abbau sollen die Gruben wieder verfüllt werden.