Sandabbau bedroht seltenen Flechtenkiefernwald bei Altdorf

Hans-Dieter Pletz und Miranda Bellchambers vom Bund Naturschutz gehen gerne in einem für sie ganz besonderen Waldstück spazieren. Es ist die Flur "Vogelherd" - ein Stück Natur am Rande der mittelfränkischen Stadt Altdorf. Es besteht an einigen Stellen aus heute selten gewordenen so genannten Flechtenkiefern.

Lebensraum für bedrohte Tierarten

Diese Art Wald entstand durch das von Bauern früher vielfach praktizierte "Ausrechen" des Waldbodens, um mit den gesammelten Resten Vieh zu versorgen. Von diesen Wäldern mit den charakteristischen Flechten am Boden gibt es nur noch wenige Flächen. Dieser Lebensraum ist laut Bund Naturschutz ideal für bedrohte Arten wie Ziegenmelker und Kreuzotter. Und auch die im Bestand abnehmende Zauneidechse lebt hier, so der Bund Naturschutz.

Sandabbaufirma plant massiven Eingriff

Hans-Dieter Pletz von der Ortsgruppe Altdorf sieht diesen Wald jetzt massiv gefährdet. Eine Firma aus Geiselwind will den Sand unter seinen Füßen in den nächsten Jahren abbauen. Ein Antrag dazu wurde schon bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht. Auf über 50 Hektar, rund 70 Fußballfelder groß, sollen bald mehr als zwölf Millionen Tonnen weggebaggert werden.

"Wenn es dann mal losgeht, wissen wir, dass die Zeit des Abbaus 35 Jahre mindestens betragen wird. Und dann gibt es noch 5 Jahre, in denen der Boden noch aufgefüllt wird mit einem gewissen Material." Hans-Dieter Pletz, Bund Naturschutz

Der Naturschützer rechnet also damit, dass rund 40 Jahre vergehen, bis hier wieder Ruhe einkehrt. Miranda Bellchambers vom Bund Naturschutz, muss sich nur bücken, um den begehrten Sand direkt unter ihren Füßen zu greifen.

"Das ist leider eine sehr gute Qualität von Sand, das ist der so genannte Quarzsand. Und man kann es fühlen, er ist kantig, er ist scharf, er hat Struktur. Und es ist genau das, was die haben wollen." Miranda Bellchambers, Bund Naturschutz

Begehrter Baustoff für Beton

Ob Häuser oder Brücken – es gibt kaum Bauwerke, die heute ohne Beton auskommen. Der Baustoff ist schnell zu verarbeiten und stabil. Um ihn herzustellen benötigen die Betonmischer einen speziellen Sand: mit Quarz-Anteilen und kantigen Körnern. Wüstensand dagegen wird an der Luft rundgeschliffen und ist deshalb unbrauchbar. Der begehrte Quarzsand liegt rund um Nürnberg direkt unter der Erde. Vor Millionen von Jahren wurde er von Ur-Flüssen angeschwemmt.

Alte Rechte erlauben Abbau

Das Waldstück gehört dem Freistaat. Es steht zwar unter Naturschutz, für den Abbau könnten aber alte Bergrechte genutzt werden. Ein Großteil der Fläche ist als "Vorbehaltsgebiet" ausgewiesen, das heißt: Ein Abbau zwingt dazu, ein Raumordungsverfahren einzuleiten und das Für und Wider abzuwägen. Das beruhigt aber viele Anwohner nicht, rund 100 von ihnen haben jüngst eine Bürgerinitiative gegen den Abbau gegründet.

Genehmigungsverfahren läuft

Bis zu 40 Meter tief, teilweise im Grundwasserbereich soll abgebaut werden. Das würde auch die als Naturdenkmal ausgewiesene benachbarte Röthenbachklamm voraussichtlich trockenlegen. Wegen des derzeit laufenden Genehmigungsverfahrens will sich die Abbaufirma zu ihrem Vorhaben nicht äußern. Derzeit bleibt es also offen, ob es zum Abbau wirklich kommt.