Sand am Main: Öffentlichkeitsfahndung nach Telefonbetrügern

Bereits im März war eine Seniorin in Sand am Main (Lkr. Haßberge) Opfer von Telefonbetrügern geworden. Sie hatte 16.000 Euro an einen Geldabholer übergeben. Jetzt hat die Polizei ein Täterbild veröffentlicht – und hofft auf Hinweise.