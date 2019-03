Samurai-Schwert in Königsbrunn: Anzeigen für den Besitzer

Der Spaziergänger dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er am Samstagnachmittag hinter der Skate-Anlage in Königsbrunn unterwegs war - und ein Samurai-Schwert in der Wiese fand. Als die Polizei eintraf, um den ungewöhnlichen Fund entgegen zu nehmen, kamen mehrere Jugendliche auf die Beamten zu, denn auch sie hatten vorher schon Bekanntschaft mit der fernöstlichen Waffe machen müssen.

Kinder mit Steinen beworfen

Gegen Mittag sei ein Mann im Park gewesen, dem die Kette seines Fahrrads herunter gesprungen war. Weil die jugendlichen Skater ihm dabei nicht helfen konnten, begann er laut Aussagen, sie zu beschimpfen. Nicht nur das: Als der Mann die Jugendlichen mit Steinen bewarf, wurden zwei von ihnen leicht verletzt. Schließlich zückte er das 95 Zentimeter lange Samurai-Schwert, um damit vor den Kindern herumzufuchteln. Anschließend ließ er die Waffe im Gras liegen.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Die Polizei konnte den Mann aufgrund der Beschreibung identifizieren. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.