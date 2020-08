Samson Mahari aus Eritrea hat es in Bamberg geschafft

Als Bauwerksabdichter sorgt er für trockene Keller und schimmelfreie Wände. Das ist der Beruf, den Samson Mahari aus Eritrea in Deutschland gelernt hat. Er arbeitet in Bamberg. Der 21-Jährige ist vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen.

Samson Mahari arbeitet in Bamberg auf dem Bau

Samson Mahari ist 2015 aus seinem Heimatland Eritrea nach Deutschland geflohen. Angekommen ist er ohne Familie. In Deutschland lebte er zuerst in Rosenheim. Nach drei Monaten zog er nach Bamberg. Hier machte er mehrere Betriebspraktika und fing dann eine Ausbildung zum Bauwerksabdichter an. Deutsch zu lernen war die größte Herausforderung.

"Die Sprache halt. Deutsche Sprache ist ein bisschen schwer. Aber Übung macht ja Meister, ich habe geübt." Samson Mahari, Bauwerksabdichter in Bamberg

Note Eins für Samson Mahari aus Eritrea

Samson schaffte den praktischen Teil seiner Ausbildung mit Note Eins. Sein Kollege und Vorarbeiter war von Anfang an sein Vertrauter. Die beiden verbindet inzwischen eine Freundschaft.

"Von ihm habe ich gelernt, auch wenn es schwer wird, es muss weiter gehen. Man kann nicht einfach aufhören. Und er hilft gerne und ist dankbar für das, was man für ihn macht." Peter Plagemann, Kollege in Bamberg

Samson Mahari will in Bamberg seinen Meister machen

Samson Mahari will weiter als Bauwerksabdichter arbeiten. Er kann sich vorstellen, den Meister zu machen. Und er will Geld sparen, um seine Eltern in Afrika zu besuchen und um den Führerschein zu machen.