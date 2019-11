Sams-Ampel auf Bamberger Spielplatz in Betrieb genommen

Der Bamberger Schriftsteller Paul Maar hat die Kinderbuchfigur Sams erfunden. Jetzt gibt es in Bamberg auch eine Sams-Ampel. Sie wurde auf einem Spielplatz auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau in Betrieb genommen. Kinder könnten so spielerisch die Verkehrsregeln lernen, sagte eine Sprecherin der Stadt bei der Inbetriebnahme der Ampel.

Sams-Erfinder Paul Maar über Sams-Ampel erfreut

Bei der Eröffnung der Sams-Ampel mit dabei war auch der Sams-Erfinder Paul Maar. Er freue sich über die Ampel, aber fände es noch besser, wenn die Ampel tatsächlich in Bamberg den Straßenverkehr regeln würde, meinte er. Ursprünglich hätte die Sams-Ampel zu Paul Maars 80. Geburtstag vor zwei Jahren in Betrieb gehen sollen. Doch die Stadt Bamberg hatte von der Regierung von Oberfranken und dem Innenministerium keine Genehmigung erhalten.

Sams-Ampel in Bamberger Innenstadt ein Risiko

Denn Bayern hält aus Sicherheitsgründen an den bekannten Ampel-Signalen fest. Möchte eine Kommune andere Lichtzeichen installieren, trage sie das Risiko. Bei Unfällen an einer Sams-Ampel hätte die Stadt die Verantwortung übernehmen müssen. In Augsburg leuchtet seit Juli 2017 in der Nähe der Puppenkiste ein Kasperl - allerdings nur in Grün. Bislang sei es dort zu keinen Unfällen gekommen, heißt es in der Fuggerstadt.

Bestsellerautor verkaufte 4,8 Millionen Sams-Bücher

Paul Maar wurde 1937 in Schweinfurt geboren. Er lebt seit Jahrzehnten in Bamberg. Er hat neun Sams-Bücher geschrieben. Nach Verlagsangaben wurden im deutschsprachigen Raum mehr als 4,8 Millionen Exemplare verkauft.