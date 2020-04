Sammelscheune mit Schaukelbadewanne in Steinselb

Hier geht nichts verloren: in der Scheune seines Bauernhauses in Steinselb in Oberfranken sammelt Claus Hetterich Alltagsgegenstände, sie sonst auf dem Sperrmüll landen. Es finden sich alte Blechbüchsen, Suppenterrinen und die fast komplette Einrichtung eines Tante-Emma-Ladens.

Schaukelbadewanne eines von vielen Lieblingsstücken

Ein Lieblingsstück hat der Sammler nicht. Er hat viele Lieblingsstücke. Zum Beispiel auch eine Schaukelbadewanne. In der kuriosen Wanne kann der Badende tatsächlich schaukeln. Das vermittelt ihm das Gefühl, als würde er im Meer schwimmen. Der leidenschaftliche Sammler erforscht immer auch die Geschichten hinter den Sammelstücken. Besucher können Claus Hetterichs Sammlung in Steinselb bei freiem Eintritt besichtigen.