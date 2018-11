Sammelobjekt: Pilatushaus ziert Oberammergauer 0-Euro-Schein

Der Pariser Eifelturm, der Londoner Big Ben oder das Brandenburger Tor in Berlin beispielsweise sind schon auf 0-Euro-Scheinen verewigt worden. Jetzt folgt das Pilatushaus in Oberammergau. Der 0-Euro-Schein ist stets violett, so groß wie ein 20-Euro-Schein, er hat Wasserzeichen, Kupferstreifen, Hologramm, Kontrollnummern und landestypische Motive – genau wie eine echte Euro-Banknote, nur man kann mit ihm nichts kaufen.

Pilatushaus wirbt für die nächsten Passionsspiele

Passend zu den nächsten Passionsspielen im Jahr 2020 wurde das Motiv für die Vorderseite ausgewählt: Es sind das Oberammergauer Pilatushaus und der Hausberg Kofel. Nach Auskunft von Florian Leischer vom Naturpark Ammergauer Alpen wird es nur 5.000 Scheine geben. Ein Nachdruck sei nicht geplant.

0-Euro-Schein kostet 3,50 Euro

Dementsprechend begehrt sind 0-Euro Scheine vor allem bei Sammlern aus der ganzen Welt. Auch Touristen kaufen sie gerne als Souvenir. Der Oberammergauer Schein kostet 3,50 Euro und kann auch online bestellt werden. Die Nachfrage in der Touristik-Info sei immens, heißt es.

Pilatushaus sollte Parkplatz weichen

Das Pilatushaus steht im Zentrum von Oberammergau. Seine Wände zieren zahlreiche Lüftlmalereien, die 1784 von dem Oberammergauer Lüftlmaler Franz Seraph Zwinck geschaffen wurden. Auf der Gartenfront ist die Verurteilung Jesu durch Pilatus zu sehen. Dieser Szene verdankt das Haus seinen Namen.

1981 sollte das Gebäude einem Parkplatz weichen. Eine engagierte Oberammergauerin konnte das mithilfe zahlreicher Unterstützer verhindern. Heute ist das Pilatushaus ein Zentrum für Kunst und Kunsthandwerk.