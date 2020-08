Samerberg-Prozess: Urteil gegen einen der Angeklagten aufgehoben

Knapp vier Jahre ist es her, als bei einem Verkehrsunfall auf der Rosenheimer Südumgehung zwei Frauen ums Leben kamen. Jetzt hat das Bayerische Oberste Landesgericht in München die Gefängnisstrafe ohne Bewährung für einen der beiden Angeklagten bestätigt, das Urteil gegen ihn ist also rechtskräftig. Das Urteil gegen den zweiten Angeklagten wurde wegen eines Formfehlers aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an eine andere Strafkammer des Landgerichts Traunstein zurück verwiesen. Entsprechende Informationen des Bayerischen Rundfunks hat einer der Anwälte dem BR bestätigt. Daher muss der Prozess gegen den zweiten Angeklagten neu aufgerollt werden - mit allen Zeugen und Sachverständigen.

Fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung

Die beiden BMW-Fahrer (26 und 27 Jahre alt) aus dem Landkreis Rosenheim waren vom Landgericht Traunstein in zweiter Instanz zu zwei Jahren und fünf Monaten bzw. zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Bereits in erster Instanz waren sie vom Amtsgericht Rosenheim zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt worden.

Urteil wegen Formfehler aufgehoben

Die Aufhebung des Urteils gegen den 27-Jährigen aus Riedering begründen die Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht mit einem Formfehler. Während des Prozesses am Landgericht wurde gegen den einen Angeklagten auch wegen eines illegalen Autorennens verhandelt. In dieser Zeit verließ der andere Angeklagte mit seinem Anwalt den Gerichtssaal. Das hatte der Vorsitzende Richter auf Frage des Anwalts mit einer Handbewegung genehmigt. Nach Ansicht der Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht hätte es dazu eines formellen Beschlusses bedurft. Das sei aber nicht geschehen, dieser Formfehler stelle einen sogenannten "absoluten Revisionsgrund" dar, weswegen das Urteil aufzuheben sei.

"Menschliche Katastrophe für die Angehörigen"

Das bedeutet, dass die Verhandlung gegen diesen Angeklagten erneut mit allen Zeugen und Sachverständigen durchgeführt werden muss - vier Jahre nach dem Unfall. Rechtsanwalt Harald Baron von Koskull aus Rosenheim, der Verteidiger des Angeklagten, dessen Urteil bestätigt wurde, bezeichnet die Entscheidung im Gespräch mit dem BR als "menschliche Katastrophe für die Angehörigen". Nur wegen eines Formfehlers werde jetzt alles wieder aufgerührt, beginne der Prozess gegen einen der Angeklagten wieder ganz von vorne. Sein Mandant, dessen Urteil bestätigt wurde, muss dagegen seine Gefängnisstrafe antreten.

Zwei Tote, drei Schwerverletzte

Bei dem Unfall am 20. November 2016 auf der Rosenheimer Südumgehung hatte ein überholender Golf GTI den entgegenkommenden Kleinwagen dreier junger Frauen vom Samerberg (Landkreis Rosenheim) frontal gerammt. Zwei der Frauen (21 und 15) starben dabei, die Dritte (damals 19), Schwester eines der Todesopfer, erlitt schwere Verletzungen. Auch der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der 27 Jahre alte Mann aus Ulm wurde vom Amtsgericht Rosenheim rechtskräftig zu einer Bewährungsstrafe von 20 Monaten verurteilt.

BMW-Fahrer mitschuldig

Mit angeklagt wurden auch die beiden BMW-Fahrer aus dem Landkreis Rosenheim. Sie wurden von dem Golffahrer aus Ulm unmittelbar vor der tödlichen Kollision überholt und hatten laut Urteil des Landgerichts Traunstein verhindert, dass der Überholer noch rechtzeitig vor dem Gegenverkehr wieder auf seine Fahrbahn einscheren konnte. Sie hätten die Lücke zwischen ihren Fahrzeugen dicht gemacht, deshalb sei es zu dem Unfall gekommen. Die beiden BMW-Fahrer seien deshalb mitschuldig an dem Unfall, so das Gericht. Sie wurden deshalb in den Vorinstanzen zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt.