Samba-Festival in Coburg kehrt in kleinerer Version zurück

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause feiert das Samba-Festival in Coburg sein Comeback. Inzwischen haben die Veranstalter das Programm für das diesjährige Event vorgestellt, das vom 8. bis 10. Juli läuft. Neu ist, dass diesmal keine Bühnen über die ganze Stadt verteilt sein werden. Stattdessen gibt es lediglich ein kleineres abgesperrtes Veranstaltungsgelände rund um den Schlossplatz, für das Eintritt gezahlt werden muss. Dort sollen dann mehrere Bühnen aufgebaut werden.

Karnevalsköniginnen und Söder kommen nach Coburg

Am Marktplatz und am Albertsplatz werden lediglich kleine Spielflächen für Musikgruppen eingerichtet. Zudem wird es am Sonntag keinen Festival-Umzug durch die Innenstadt geben, wie es 2019 noch der Fall war. Stattdessen ist ein Familienfest geplant, bei dem nochmal Künstlerinnen und Künstler der Vorabende auftreten sollen.

Samba-Chef Rolf Beyersdorf sagte dem BR, er sei optimistisch, dass das Event stimmungsmäßig an die vorherigen Ausgaben herankomme. Mit dabei seien auch wieder Karnevalsköniginnen aus Rio, zahlreiche hochkarätige Bands sowie Samba-Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) werde sich das bunte Treiben nicht entgehen lassen und als Schirmherr das Samba-Festival besuchen, so Beyersdorf. Vor drei Jahren nahmen etwa 200.000 Besucher an dem Festival in Coburg teil.

Außerdem werden mehr als 50 Samba- und Trommelgruppen aus Deutschland und dem europäischen Ausland nach Coburg kommen, um gemeinsam zu musizieren. Das vollständige Programm sowie Tickets finden Interessierte auf der Webseite das Samba-Festivals.