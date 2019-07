Wie die Veranstalter mitteilten, feierten in diesem Jahr etwa 170.000 Besucher in der Stadt. 2018 waren es noch 200.000. Rund 3.000 Künstler und Musiker hatten Coburg seit Freitagabend in die "nördlichste Stadt Brasiliens" verwandelt.

Regen weggetrommelt

Laut Festival Geschäftsführer Rolf Beyersdorf sorgten die kühlen Temperaturen und teilweise regnerisches Wetter für etwas weniger Besucher als in den Vorjahren. Trotzdem fällt das Fazit positiv aus: "Es war ein sensationelles Festival, die Stimmung war super und die Gruppen haben die Regenwolken weggetrommelt," so Beyersdorf. Auch die Polizei zog eine positive Bilanz: Es habe keine nennenswerten Einsätze gegeben, so Einsatzleiter Valentin Rose-Vetter.

Samba-Gruppen aus der ganzen Welt

An allen drei Tagen spielten Bands und Musiker auf verschiedenen Bühnen in der Stadt, zum Beispiel auf dem Schlossplatz und dem Marktplatz. Die über 80 Samba-Gruppen und Künstler aus der ganzen Welt waren nach Coburg gekommen, unter anderem aus Russland, der Türkei und sogar aus Neuseeland. Im nächsten Jahr findet das Samba-Festival vom 10. bis 12. Juli statt.