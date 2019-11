Salz bestimmt Bad Reichenhalls neues Museum

Das ReichenhallMuseum hat alles, was ein modernes Museum heutzutage haben muss: Schaukästen, herausziehbare Schubladen, Hör- und Videostationen und vieles mehr. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken und auszuprobieren. Natürlich gibt es auch Exponate aus der Geschichte des Ortes, allerdings deutlich weniger als in der Vergangenheit. Früher zeigte das Heimatmuseum Tausende Ausstellungsstücke, jetzt sind es nur noch 800.

Der Historiker und Stadtarchivar Johannes Lang hat die Wiedereröffnung massiv vorangetrieben. Er erklärt, warum man heutzutage darauf verzichtet, alles zu zeigen, was das Museum besitzt: "Man möchte keine Reizüberflutung. Man möchte akzentuieren, Geschichten an bestimmten Objekten aufhängen und auf die Weise versuchen, dass bei den Besuchern etwas hängen bleibt."

Exponate aus mehreren Jahrhunderten

Präsentiert werden bedeutende Gegenstände allen voran ein Goldblattkreuz aus einem bajuwarischen Gräberfeld. Daneben gibt es keltische Münzen, alte Möbel, Bilder, Gebrauchsgegenstände und Skulpturen aus verschiedenen Jahrhunderten.

Darüber hinaus wurde ein alter Almkaser aus dem Lattengebirge im Museum wieder aufgebaut, dort kann man auch Sagen aus dem Reichenhaller Land lauschen. Fast alle Objekte, die jetzt hier gezeigt werden, wurden gründlich restauriert.