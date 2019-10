Salve, Straubing! Die Römer kommen

Am Wochenende hat sich Straubing in das antike Rom verwandelt: Über 60 römische Soldaten sind am Sonntagmittag mit Sandalen, Schilden und langen Tuniken in der Straubinger Innenstadt einmarschiert. Den Einzug begleiteten Hunderte Besucher.

Römische Militärschiffe und Torsionsgeschütze in Straubing

Am Stadtplatz präsentierten die Römer, darunter die Cohors ll Raetorum, die Raetici Romani oder die Legio XV Apollinaris, ein traditionelles römisches Weiheopfer mit Pinienzapfen und Weihrauch - Götter wie Jupiter wurden in lateinischer Sprache gerufen.

Mit der Ausstellung des römischen Militärschiffes "Victoria" (Nachbau), dem Frachtkahn "Prahm" (Nachbau) und den Torsionsgeschützen wurde den Besuchern die traditionsreiche Geschichte Straubings näher gebracht. Sorviodurum - wie die Stadt in lateinischer Sprache heißt - war ein bedeutender Hafen und ein Lagerdorf der Römer.

Lukanische Würste für römische Soldaten

Auch das angebotene Essen stand ganz im Zeichen der Vorfahren. Wie Gäubodenmuseumsleiter Günther Moosbauer im Gespräch sagte, habe man beispielsweise für die lukanischen Würste erst einmal das Originalrezept nach Apicius aus dem Lateinischen übersetzen müssen. Einige Zutaten, wie die antike salzige Fischsoße, waren schwer zu bekommen.