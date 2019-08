18.08.2019, 11:55 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

"Salve Abusina" - Römertage an der Donau

In Neustadt an der Donau – genauer in Eining – sind für drei Tage die Römer zurückgekehrt. Auf dem Gelände des ehemaligen Grenzkastells Abusina im Landkreis Kelheim wurde zum neunten Mal Bayerns größtes Römerfest gefeiert.