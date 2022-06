Sakralgegenstände aus ehemaligen Bamberger Kloster gestohlen

Aus einem ehemaligen Kloster in Bamberg haben Unbekannte eine Monstranz sowie ein für Gottesdienste genutztes Priestergewand gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Zeugen am Sonntag, dass sich die sakralen Gegenstände nicht mehr wie sonst in dem Holzschrank am Jakobsplatz befanden, in dem sie seit Ostermontag eingelagert waren.

75 Zentimeter hohe vergoldete Monstranz

Die in Teilen vergoldete Hostienmonstranz ist 75 Zentimeter hoch und rund 32 Zentimeter breit. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten weisen darauf hin, dass die Gegenstände mittlerweile zum Kauf angeboten wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 089/12120 beim Landeskriminalamt oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.