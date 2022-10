Sakko aus Stoffresten für den Landrat von Forchheim

Der Landkreis Forchheim macht mit einer Mode-Aktion auf die Verschwendung von Textilien aufmerksam. Noch bis kommenden Montag sind Künstler, Unternehmer und Bürger aufgefordert, aus gebrauchten Stoffen ein Sakko für Landrat Hermann Ulm (CSU) zu produzieren.

Aktion für die "Europäische Woche der Abfallvermeidung"

Das gelungenste Exemplar werde der Landrat dann bei einer Ausschusssitzung auch tragen, heißt es auf Nachfrage des BR im Landratsamt. Gesucht werden zudem besonders gelungene Textil-Reparaturen und Gegenstände, die aus alten Kleidungsstücken und Stoffen hergestellt wurden. Anlass für die Aktion ist die "Europäische Woche der Abfallvermeidung", die vom 19. bis 27. November stattfindet und die die Wiederverwendung von gebrauchten Textilien zum Motto hat.

Auch ohne Begriffe wie "Textil-Repair" oder "Upcycling" sei es früher selbstverständlich gewesen, Kleidung zu reparieren. Heute hingegen verkämen Textilien immer mehr zur Wegwerfware ohne Wert, heißt es aus dem Landratsamt.

Landratsamt erreichen erste Sakko-Vorschläge

Die besten Beispiele gegen diesen Trend will das Landratsamt mit Preisgeldern auszeichnen. Wie viele Sakkos für Landrat Ulm bereits zur Wahl stehen, konnte das Landratsamt auf Nachfrage zunächst nicht sagen. Die Vorschläge seien bislang fast ausschließlich in Form von Fotos eingegangen und würden, so sie in die engere Auswahl kommen, erst nach Ablauf der Einsendefrist von Mitarbeitern des Landratsamtes angefordert.